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Земельные участки в периферийная единица Южные Афины, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
135 м²
€ 150,000
ID: #FG018 - Piraeus suburbs, Tavros: FOR SALE plane plot 135sm with facade length of 12μm, …
Земельные участки 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 262,500
Продается земельный участок площадью 329 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, с воз…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 220 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Афинах. Земельный участок расположен в рай…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Афинах. На территории строение, земельный у…
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