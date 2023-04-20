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Земельные участки в Полийирос, Греция

226 объектов найдено
Земельные участки в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
900 м²
€ 240,000
Участок площадью 900 кв. М расположен в деревне Калывес, всего в 100 метрах от большого песч…
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
388 м²
€ 56,000
Земля составляет 388 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для …
Земельные участки в Vatopedi, Греция
Земельные участки
Vatopedi, Греция
-1 Этаж
€ 800,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5000 m2, Код. HPS707, 800.000 €
Земельные участки в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
800 м²
€ 110,000
Площадь участка составляет 800 кв. М. Расположен в окрестностях деревни Каливес, в 950 метра…
Земельные участки в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
935 м²
€ 150,000
Есть 2 участка для продажи рядом друг с другом. Участки 935 и 990 кв. М. Расположены в окрес…
Земельные участки в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
1 400 м²
€ 180,000
Площадь участка составляет 1400 кв. М. Расположен в окрестностях деревни Каливес, в 950 метр…
Земельные участки в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
400 м²
€ 150,000
Участок площадью 400 кв. М расположен в деревне Калывес, в 350 метрах от большого песчаного …
Земельные участки в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
700 м²
€ 120,000
Land is 700 sq. meters and is located in Kalyves village 350 meters from the great sandy bea…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки в Psakoudia, Греция
Земельные участки
Psakoudia, Греция
-1 Этаж
€ 1,000,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4913 m2, Код. HPS3283, 1.000.000 €
Земельные участки в Полийирос, Греция
Земельные участки
Полийирос, Греция
-1 Этаж
€ 1,300,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1300 m2, Код. HPS3286, 1.300.000 €
Земельные участки в Psakoudia, Греция
Земельные участки
Psakoudia, Греция
-1 Этаж
€ 470,000
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
-1 Этаж
€ 5,500,000
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки в Полийирос, Греция
Земельные участки
Полийирос, Греция
-1 Этаж
€ 1,250,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3700 m2, Код. HPS3148, 1.250.000 €
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
-1 Этаж
€ 950,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 13300 m2, Код. HPS3152, 950.000 €
Земельные участки в Vatopedi, Греция
Земельные участки
Vatopedi, Греция
-1 Этаж
€ 1,500,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 45000 m2, Код. HPS3153, 1.500.000 €
Земельные участки в Полийирос, Греция
Земельные участки
Полийирос, Греция
305 м²
€ 82,000
The land is 305 square meters and is located in Gerakini village only 50 meters to the beach…
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
750 м²
€ 220,000
The land is 750 square meters and is located in Metamorfosi village only 150 meters from the…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки в Полийирос, Греция
Земельные участки
Полийирос, Греция
305 м²
€ 45,000
Площадь участка составляет 306 кв. М. Он расположен между Каливесом и деревней Геракини, все…
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
385 м²
€ 60,000
Земля 385 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для учителей. Р…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.Зем…
Земельные участки 1 комната в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyves Polygyrou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 570 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается земельный участок площадью 877 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
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