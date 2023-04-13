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Купить земельный участок в периферийная единица Ласити, Греция

486 объектов найдено
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 7063 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 2535 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 2541 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 4004 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 3592 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 27671 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 40085 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 1147 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 149,000
Продается земельный участок площадью 10687 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 12178 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается земельный участок площадью 6161 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается земельный участок площадью 4014 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 246,000
Продается земельный участок площадью 2615 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается земельный участок площадью 2235 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 3150 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается земельный участок площадью 1346 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 19,000
Продается земельный участок площадью 1953 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната
Кавусион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается земельный участок площадью 52 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комнатав District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
Земельные участки 1 комнатав District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,096,000
Продается земельный участок площадью 12735 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комнатав Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Roussa Ekklisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 15165 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комнатав Vrouchas, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается земельный участок площадью 2496 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 150000 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 305 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 3792 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Пано Элунда, Греция
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 8512 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Vrouchas, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 3137 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,180,000
Продается земельный участок площадью 13569 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
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