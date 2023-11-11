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Земельные участки в периферийная единица Ласити, Греция

400 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1940 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на м…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 253 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€430,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 236 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14549 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€800,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6669 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€170,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11174 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€720,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€309,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок общей площадью 211,67 кв.м. и существующие здания общей площадью 171,90 кв…
€210,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10341 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€225,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€350,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4045 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€195,000
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5834 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18977 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€540,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2913 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1658 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1818 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1630 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€330,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 28722 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€100,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7063 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2535 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2541 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4004 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€780,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3592 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 27671 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,50 млн
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