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Земельные участки в Касандрия, Греция

165 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается земельный участок площадью 5495 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Продается земельный участок площадью 1025 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 336,000
Продается земельный участок площадью 29643 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2011 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 5725 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки в Касандрия, Греция
Земельные участки
Касандрия, Греция
-1 Этаж
€ 1,400,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 10000 m2, Код. HPS427, 1.400.000 €
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 8250 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки в Касандрия, Греция
Земельные участки
Касандрия, Греция
6 605 м²
€ 320,000
Код недвижимости. 3-921 - Участок для продажи в Кассандре Кассандрея за € 320.000. Откройте …
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 767 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 2704 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 6800 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 2453 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на полуострове Кассандра, регион…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 3025 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
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