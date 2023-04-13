ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Купить земельный участок в периферийная единица Керкира, Греция
Очистить
876 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки 1 комната
Lakones, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1482 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на …
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 3675 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 2206 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 607,000
Продается земельный участок площадью 4892 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Mantouki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,400
Продается земельный участок площадью 135 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Agnitsini, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2273 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната
Kastania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 1571 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната
Alykes Potamou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 6145 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Agnitsini, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 371 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уча…
Земельные участки
Acharavi, Греция
€ 85,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки 1 комната
Potamos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 88,000
Продается земельный участок площадью 2282 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Kastania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Kalafationes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2033 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Kalafationes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 496 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Kalafationes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 2079 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Kastania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2187 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Kastania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 2228 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
Земельные участки 1 комната
Marathias, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Ermones, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Agii Deka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2413 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 1070 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки 1 комната
Kompitsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Kompitsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Kouramaditika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Корфу
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты