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Земельные участки в периферийная единица Ханья, Греция

684 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 487 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки в Maleme, Греция
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 180,000
Эта земля для продажи в Дармарохори, Платаньяс, Ханья, является фантастическим участком с оч…
Земельные участки 1 комната в Vrises, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrises, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 97,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Patellari, Греция
Земельные участки 1 комната
Patellari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Koufos, Греция
Земельные участки 1 комната
Koufos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
3 942 м²
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2425 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 14364 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 366,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4695 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 612,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,070,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 397,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 510,000
Продается земельный участок площадью 23306 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 310,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 4,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 6950 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 372,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1084 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 19000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 320,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 480 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 18321 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 940,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,400,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эле…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 765,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 305,000
Продается земельный участок площадью 13247 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 16,000,000
Продается земельный участок площадью 288000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
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