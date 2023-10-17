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Земельные участки в периферийная единица Халкидики, Греция

1 450 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4495 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Sarti, Греция
Земельные участки 1 комната
Sarti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11688 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€2,50 млн
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Площадь 1 004 м²
Land is 1004 sq. meters and is located in Nikiti village in its old part 1200 meters to the …
€170,000
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€170,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 499 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€100,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Chaniotis, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Chaniotis, Греция
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15500 m2, Код. HPS3962, 2.000.000 €
€2,00 млн
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Каландра, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Каландра, Греция
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6415 m2, Код. HPS3963, 380.000 €
€380,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3677 m2, Код. HPS3966, 650.000 €
€650,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Dionisiou Beach, Греция
Этаж -1
Paralia Dionisiou ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 7000 m2, Код. HPS3964, 4.000.000 €
€4,00 млн
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Pefkochori, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Pefkochori, Греция
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 27300 m2, Код. HPS3958, 1.300.000 €
€1,30 млн
Земельные участки в Pefkochori, Греция
Земельные участки
Pefkochori, Греция
В процветающем приморском городе Пефкохори мы предлагаем этот наклонный участок земли, котор…
€220,000
Земельные участки в Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
Продается первоклассная земля в Плайури, процветающем городе с 4559 кв. М, включая множество…
€80,000
Земельные участки в Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
Земельный участок на продажу в Ксении Палиури Халкидики площадью 4505,87 кв. М с соснами, ол…
€180,000
Земельные участки в Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
Идеальный участок земли на границе города с общей площадью 730 кв. М земли готов для индивид…
€220,000
Земельные участки в Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
Земельный участок для инвестиционных целей составляет 4200 кв. М с разрешением на строительс…
€170,000
Земельные участки в Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
Земельный участок перед песчаным пляжем в Мола Калива. Всего 750 кв. М, которые построят 300…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на город в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Pefkochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€170,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Polychrono, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Polychrono, Греция
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 850 m2, Код. HPS3915, 330.000 €
€330,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Kriopigi, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Kriopigi, Греция
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1800 m2, Код. HPS3916, 740.000 €
€740,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Polychrono, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Polychrono, Греция
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2200 m2, Код. HPS3917, 1.900.000 €
€1,90 млн
Земельные участки в Пиргадикия, Греция
Земельные участки
Пиргадикия, Греция
Площадь 500 м²
Площадь участка составляет 500 кв. М. Расположен в деревне Пиргадикия всего в 260 метрах от …
€115,000
Земельные участки в Неа-Фокея, Греция
Земельные участки
Неа-Фокея, Греция
Площадь 2 500 м²
Площадь земельного участка составляет 2500 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Афито…
€125,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 10 500 м²
Участок площадью 10500 кв. М расположен в курортной зоне Комици в окрестностях деревни Неа Р…
€300,000
Земельные участки в Муниципалитет Кассандра, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Кассандра, Греция
Площадь 4 950 м²
Площадь земельного участка составляет 4950 кв. М. Он расположен в знаменитой роскошной курор…
€300,000
Земельные участки в Pefkochori, Греция
Земельные участки
Pefkochori, Греция
Площадь 8 687 м²
Участок площадью 8687 кв. М расположен в пригороде деревни Пефкохори, в 2,5 км от пляжа Глар…
€175,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8687 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€190,000
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Площадь 357 м²
Площадь земельного участка составляет 357 кв. Метров, он расположен в деревне Никити в старо…
€155,000
Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 7 250 м²
Участок площадью 7250 кв. М расположен в пригороде Паралия Дионисиу, между Дионисиу Паралия …
€200,000
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