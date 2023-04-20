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Земельные участки в Opcina Rogoznica, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Рогозница, Хорватия
Земельные участки
Рогозница, Хорватия
703 м²
€ 232,000
Рогозница, строительный участок 703м2, в зоне М1 для строительства жилого здания. Земля расп…
Земельные участки в Razanj, Хорватия
Земельные участки
Razanj, Хорватия
594 м²
€ 184,140
Рогозница, Калебова Лука, участок под застройку 594 м2 для строительства жилого дома. В неб…
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