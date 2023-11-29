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Земельные участки в Opcina Rogoznica, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Dvornice, Хорватия
Земельные участки
Dvornice, Хорватия
Площадь 1 732 м²
Rogoznica, Dvornica, land of 1732 m2, with a building permit and a project for a luxury Dalm…
€470,000
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Земельные участки в Рогозница, Хорватия
Земельные участки
Рогозница, Хорватия
Площадь 703 м²
Рогозница, строительный участок 703м2, в зоне М1 для строительства жилого здания. Земля расп…
€281,200
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