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Земельные участки в Grad Supetar, Хорватия

17 объектов найдено
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 540 м²
€ 195,000
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 928 м²
€ 260,000
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 2 064 м²
€ 268,320
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
€ 1,600,000
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
€ 1,000,000
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
€ 460,000
Земельные участки в Splitska, Хорватия
Земельные участки
Splitska, Хорватия
€ 499,500
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 468 м²
€ 90,000
Земельные участки в Splitska, Хорватия
Земельные участки
Splitska, Хорватия
Площадь 57 000 м²
€ 1,190,000
Земельные участки в Skrip, Хорватия
Земельные участки
Skrip, Хорватия
Площадь 2 580 м²
€ 258,000
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Площадь 2 694 м²
€ 94,290
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 513 м²
€ 120,000
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 4 000 м²
€ 800,000
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 9 354 м²
€ 1,403,100
Земельные участки в Skrip, Хорватия
Земельные участки
Skrip, Хорватия
Площадь 4 886 м²
€ 293,160
Земельные участки в Splitska, Хорватия
Земельные участки
Splitska, Хорватия
Площадь 600 м²
€ 90,000
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Площадь 20 000 м²
€ 340,000
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