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Жилье в Varese, Италия

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Comunita Montana Valli del Verbano
6
Unione dei comuni del Medio Verbano
4
Laveno Mombello
3
21 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Monvalle, Италия
Вилла 3 комнаты
Monvalle, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 450 м²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Travedona Monate, Италия
Квартира 4 комнаты
Travedona Monate, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$457,158
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Вилла 6 комнат в Ranco, Италия
Вилла 6 комнат
Ranco, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
FP-T917. Эпохальная вилла начала 19 века с причалом и флигелемВ Ранко непосредственно на бер…
$3,28 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Sangiano, Италия
Вилла 5 комнат
Sangiano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 702 м²
FP-T998. Недвижимость на первой линии озера в ЛеджуноНедвижимость на первой линии озера в Ле…
$2,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Ponte, Италия
Вилла 4 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 359 м²
FP-T731. Вилла на холме Лавено МомбеллоНа первом холме Лавено Момбелло, в нескольких минут о…
$1,15 млн
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Вилла 6 комнат в Ispra, Италия
Вилла 6 комнат
Ispra, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 350 м²
FP-T730. Современная вилла с уникальным видом на озеро МаджореСовременная вилла с уникальным…
$1,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Ponte, Италия
Квартира 3 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
$246,162
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Вилла 6 комнат в Golasecca, Италия
Вилла 6 комнат
Golasecca, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 550 м²
FP-T974. Историческая вилла 1890 года постройкиНа берегах реки Тичино, в Голасекка, историче…
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Germignaga, Италия
Вилла 4 комнаты
Germignaga, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 246 м²
MV-1609-4. Уютный дом не далеко от озера Комо.Отдельные дома в Аппиано Джентиле В Аппиано Дж…
$644,710
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Квартира 2 комнаты в Leggiuno, Италия
Квартира 2 комнаты
Leggiuno, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 170 м²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
$586,100
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Вилла 8 комнат в Варезе, Италия
Вилла 8 комнат
Варезе, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 530 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла в зелёном сердце La Pinetina рядом с Golf Club и тренировочной базой Inter …
Цена по запросу
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Hotel Invest
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Вилла 5 комнат в Leggiuno, Италия
Вилла 5 комнат
Leggiuno, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 487 м²
FP-T634. Большое владение в городе Леджуно. Озеро МаджореБольшое владение, состоящее из стар…
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Ranco, Италия
Вилла 6 комнат
Ranco, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 350 м²
PL-171019-4. Эпохальная вилла начала 19 века с причалом и флигелемВ Ранко непосредственно на…
$3,28 млн
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Квартира 3 комнаты в Monate, Италия
Квартира 3 комнаты
Monate, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$246,162
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Вилла 6 комнат в Biumo Superiore, Италия
Вилла 6 комнат
Biumo Superiore, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
PO-110317. Вилла (продажа) » Италия » Ломбардия » ВарезеДом 3- этажный + 1 цокольный этаж (…
$1,99 млн
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Квартира 3 комнаты в Brusimpiano, Италия
Квартира 3 комнаты
Brusimpiano, Италия
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Квартира с самостоятельным входом около 50 квадратных метров на первом этаже. Полностью отре…
$98,823
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Вилла 6 комнат в Laveno, Италия
Вилла 6 комнат
Laveno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93 млн
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Вилла 3 комнаты в Porto Valtravaglia, Италия
Вилла 3 комнаты
Porto Valtravaglia, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 205 м²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
$386,826
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Квартира 3 комнаты в Abbazia, Италия
Квартира 3 комнаты
Abbazia, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 240 м²
FP-T645. В Сесто-Календе продается пентхаус с высококачественной отделкойВ Сесто-Календе, в …
$808,818
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Вилла 6 комнат в Motte, Италия
Вилла 6 комнат
Motte, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
$9,38 млн
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Вилла 6 комнат в Ranco, Италия
Вилла 6 комнат
Ranco, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
FP-T912. Историческая вилла, на берегу озера МаджореЗамок в Стрезе, с парком площадью 12.000…
$2,58 млн
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