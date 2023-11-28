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Вилла
Angera, Италия
450 м²
VB-061119-3. Прекрасная вилла либерти на озере МаджореВ центре города Анджера, где замок изв…
€2,80 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла
Luino, Италия
500 м²
VB-061119-1. Классическая вилла в стиле либертиЛуино прекрасный город, в церквях дают извест…
€4,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла
Luino, Италия
1 300 м²
VB-061119. Прекрасная вилла в стиле либерти с видом на озероВилла в Луино, прямо на границе …
€4,90 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Gavirate, Италия
6
700 м²
VB-061119-2. Прекрасная вилла в стиле шале700 м2 дом, 20.000 парк с бассейном и теннисным к…
€4,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
6
350 м²
PL-171019-4. Эпохальная вилла начала 19 века с причалом и флигелемВ Ранко непосредственно на…
€2,80 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Monvalle, Италия
5
702 м²
FP-T998. Недвижимость на первой линии озера в ЛеджуноНедвижимость на первой линии озера в Ле…
€2,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни
Angera, Италия
3
335 м²
FP-T725. Престижная вилла с бассейном и видом на озеро МаджореНа холмах Дормеллетто, в неско…
€860,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Ispra, Италия
5
380 м²
VB-65757. Элегантная вилла в Испре на озере МаджореЭлегантная вилла с колоннами постройки 19…
€1,80 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Golasecca, Италия
6
550 м²
FP-T974. Историческая вилла 1890 года постройкиНа берегах реки Тичино, в Голасекка, историче…
€950,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Besozzo, Италия
5
VB-270118. Современная вилла в стиле модерн в БезоццоОчень современная вилла в стиле модерн …
€1,60 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
6
700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
€2,50 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
5
487 м²
FP-T634. Большое владение в городе Леджуно. Озеро МаджореБольшое владение, состоящее из стар…
€1,60 млн
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Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Ponte, Италия
3
72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
€210,000
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Monate, Италия
3
99 м²
PL-PR_A06. Апартаменты в жилом комплексе класса люкс Выставлена на продажу уютная квартира в…
€175,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни с бассейном
Travedona Monate, Италия
3
105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
€210,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Biumo Superiore, Италия
6
700 м²
PO-110317. Вилла (продажа) » Италия » Ломбардия » ВарезеДом 3- этажный + 1 цокольный этаж (…
€1,70 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
6
950 м²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
€8,00 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
6
700 м²
VB-14657. Красивая современная вилла на озере Маджоре в МонваллеКрасивая современная вилла н…
€2,20 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
6
350 м²
FP-T730. Современная вилла с уникальным видом на озеро МаджореСовременная вилла с уникальным…
€1,15 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни
Ronchiano, Италия
3
205 м²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
€330,000
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
2
55 м²
PL-PR_A30. Озеро Маджоре. Лавено-Момбелло. Грациозная двухкомнатная квартира 55 кв.м. в прек…
€148,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Monvalle, Италия
2
170 м²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
€500,000
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни
Monvalle, Италия
3
450 м²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
€5,50 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
6
450 м²
VB-3242. Вилла в стиле Шале на озере МаджореВилла в стиле Шале находится в Испре в парке Qua…
€1,50 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Ponte, Италия
6
600 м²
VB-57989. Вилла по проекту архитектора Качча ДоминиониПрекрасная вилла на первой линии озера…
€4,50 млн
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swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Ispra, Италия
4
650 м²
VB-769467. Роскошный дом на берегу озера Маджоре Роскошный дом на первой линии озера Маджоре…
€3,30 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
6
700 м²
FP-T912. Историческая вилла, на берегу озера МаджореЗамок в Стрезе, с парком площадью 12.000…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
5
800 м²
VB-34556. Роскошная вилла в Рено на озере МаджореРоскошная вилла в Рено на озере Маджоре Пло…
€10,00 млн
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swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
6
700 м²
VB-14657. Эксклюзивная вилла в МонваллеВилла на первой линии на озере Маджоре в Монвале. Вил…
€2,20 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни
Travedona Monate, Италия
4
180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
€390,000
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+38268803384
swetatim@bk.ru
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