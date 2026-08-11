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Квартиры в Varese, Италия

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Abbazia, Италия
Квартира 3 комнаты
Abbazia, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 240 м²
FP-T645. В Сесто-Календе продается пентхаус с высококачественной отделкойВ Сесто-Календе, в …
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Brusimpiano, Италия
Квартира 3 комнаты
Brusimpiano, Италия
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Квартира с самостоятельным входом около 50 квадратных метров на первом этаже. Полностью отре…
$98,823
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Квартира 4 комнаты в Travedona Monate, Италия
Квартира 4 комнаты
Travedona Monate, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$457,158
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Red Feniks Montenegro
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 3 комнаты в Ponte, Италия
Квартира 3 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
$246,162
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Monate, Италия
Квартира 3 комнаты
Monate, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$246,162
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Leggiuno, Италия
Квартира 2 комнаты
Leggiuno, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 170 м²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
$586,100
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Varese, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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