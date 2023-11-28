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Квартиры в Варезе, Италия

двухкомнатные
4
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ponte, Италия
Квартира 2 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
€210,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни с бассейном в Travedona Monate, Италия
Квартира 2 спальни с бассейном
Travedona Monate, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
€210,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Monate, Италия
Квартира 2 спальни
Monate, Италия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
PL-PR_A06. Апартаменты в жилом комплексе класса люкс Выставлена на продажу уютная квартира в…
€175,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
PL-PR_A30. Озеро Маджоре. Лавено-Момбелло. Грациозная двухкомнатная квартира 55 кв.м. в прек…
€148,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня в Monvalle, Италия
Квартира 1 спальня
Monvalle, Италия
Комнаты 2
Площадь 170 м²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
€500,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Travedona Monate, Италия
Квартира 3 спальни
Travedona Monate, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
€390,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Sesto Calende, Италия
Квартира 2 спальни
Sesto Calende, Италия
Комнаты 3
Площадь 240 м²
FP-T645. В Сесто-Календе продается пентхаус с высококачественной отделкойВ Сесто-Календе, в …
€690,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru

Параметры недвижимости в Варезе, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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