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Виллы с видом на море в Тоскане, Италия

Флоренция
11
Масса-Каррара
5
Unione dei comuni della Versilia
4
Ливорно
3
Вилла Удалить
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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Гроссето, Италия
Вилла 6 комнат
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Villa Jenny a Cala Piccola Вилла в Монте-Арджентарио расположена в престижном частной рез…
$2,27 млн
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Вилла в Pozzarello, Италия
Вилла
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
$2,74 млн
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Вилла в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Тоскане, Италия

с террасой
с бассейном
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