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Жильё в Монтепульчано, Италия

2 объекта найдено
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Монтепульчано, Италия
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
€1,80 млн
в месяц
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Дом 5 спален с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico, с Ripostiglio в Монтепульчано, Италия
Дом 5 спален с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico, с Ripostiglio
Монтепульчано, Италия
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
The name of Montepulciano alone evokes historical periods dating back as far as 600 B.C. tra…
€1,000,000
в месяц
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