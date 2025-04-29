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Квартиры с бассейном в Тернях, Италия

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1 объект найдено
Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 100 м²
Роскошные четырехкомнатные апартаменты на севере Италии с захватывающим видом на озеро, расп…
$878,177
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

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с видом на горы
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