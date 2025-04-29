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Квартиры с гаражом в Тернях, Италия

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2 объекта найдено
Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 70 м²
Уютная квартира с видом на озеро Лугано в живописном итальянском анклаве Кампионе-д’Италия. …
$340,939
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 120 м²
Квартира расположена в элитном жилом комплексе, всего в нескольких минутах пешком от центра …
$929,835
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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