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Квартиры с видом на горы в Тернях, Италия

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2 объекта найдено
Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 125 м²
Эксклюзивные квартиры в Альпах — это уникальное предложение для тех, кто ценит горнолыжный о…
$1,85 млн
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 120 м²
Квартира расположена в элитном жилом комплексе, всего в нескольких минутах пешком от центра …
$929,835
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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