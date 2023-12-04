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Коммерческая недвижимость в Флоренция, Италия

Флоренция
11
Греве-ин-Кьянти
4
18 объектов найдено
Коммерческая в Флоренция, Италия
Коммерческая
Флоренция, Италия
Площадь 2 400 м²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, в холмистой местности, в 10 км …
€2,00 млн
в месяц
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Коммерческая 5 спален в Montaione, Италия
Коммерческая 5 спален
Montaione, Италия
Комнаты 6
KK-090420. Замечательная Вилла. АгротуризмЗамечательная агритуризм, начиная с 1200 года наше…
€3,70 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Grassina, Италия
Коммерческая 5 спален
Grassina, Италия
Комнаты 6
Площадь 613 м²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
€2,80 млн
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 125 м²
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
€2,98 млн
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая 5 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
Комнаты 6
Площадь 675 м²
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
€3,65 млн
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Certaldo, Италия
Коммерческая 5 спален
Certaldo, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 400 м²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
€3,00 млн
в месяц
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Флоренция, Италия
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
€13,00 млн
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 200 м²
LD-0737. Роскошный агротуристический комплекс во ФлоренцииЭтот недавно отреставрированный ко…
€6,00 млн
в месяц
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Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
€8,00 млн
в месяц
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 840 м²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
€18,00 млн
в месяц
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Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-0256. Престижная недвижимость во ФлоренцииСтаринная вилла расположена на холмах Тосканы, …
€3,00 млн
в месяц
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Коммерческая 5 спален в Montefioralle, Италия
Коммерческая 5 спален
Montefioralle, Италия
Комнаты 6
Площадь 880 м²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
€5,80 млн
в месяц
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Коммерческая 5 спален в San Cresci, Италия
Коммерческая 5 спален
San Cresci, Италия
Комнаты 6
Площадь 3 507 м²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестностях кла…
€8,20 млн
в месяц
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Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 5 000 м²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
€14,00 млн
в месяц
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Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 000 м²
LD-1616. Великолепное имение в окрестностях ТосканыСреди зеленых холмов Флоренции выставлено…
€12,75 млн
в месяц
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Доходный дом 10 спален в Флоренция, Италия
Доходный дом 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
€5,90 млн
в месяц
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Инвестиционная 10 спален в Флоренция, Италия
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
€10,00 млн
в месяц
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Коммерческая с мебелью, с садом, с интернетом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая с мебелью, с садом, с интернетом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Площадь 600 м²
Плантация и производство вина и оливкового масла расположена неподалёку от Кьянти, Тоскана. …
€8,50 млн
в месяц
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