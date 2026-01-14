Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Италия
  3. Лигурия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
26
Бордигера
21
Империя
14
Алассио
10
4 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Camogli, Италия
Вилла 11 комнат
Camogli, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается в Камогли - Эксклюзивная вилла с захватывающим видом на море в самом сердце парка …
$3,39 млн
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
$1,81 млн
Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$758,138
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
$2,45 млн
