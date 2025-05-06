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Квартиры с бассейном в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
58
Алассио
23
Бордигера
23
Империя
5
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
KK-1T20. Апартаменты с террасой и захватывающим дух видом на мореВ одном из самых лучших и н…
$359,641
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