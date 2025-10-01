Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лигурия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
61
Бордигера
31
Алассио
24
Империя
6
Таунхаус 8 комнат в Campofilone, Италия
Таунхаус 8 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 8
Площадь 200 м²
$492,917
Оставить заявку
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 1 247 м²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 250 м²
$176,042
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Вилла 14 комнат в Терни, Италия
Вилла 14 комнат
Терни, Италия
Число комнат 14
Площадь 450 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 11 комнат в Falerone, Италия
Дом 11 комнат
Falerone, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
$187,778
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Кавалезе, Италия
Дом 4 комнаты
Кавалезе, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Оставить заявку
ResideReside
Вилла 14 комнат в Bevagna, Италия
Вилла 14 комнат
Bevagna, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Villa to be completed within a park of 2,500 m2. Surface with accessories for over 600 squar…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированны…
$2,13 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Терни, Италия
Вилла 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
$2,74 млн
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Вилла 4 комнаты в Pula, Италия
Вилла 4 комнаты
Pula, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Is Molas Resort - фешенебельный гольф- и Spa-комплекс с превосходной инфраструктурой, предла…
$2,15 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
AG-220916-14. Апартаменты в Риме на улице Виа Витторио-ВенетоПентхаус высшего класса на 2-х …
$5,34 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Пьомбино, Италия
Вилла 6 комнат
Пьомбино, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,27 млн
Оставить заявку
