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Дома с террасой в Гроссето, Италия

виллы
7
2 объекта найдено
Вилла в Pozzarello, Италия
Вилла
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
$2,71 млн
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Вилла в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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