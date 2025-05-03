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Дома с видом на море в Гроссето, Италия

виллы
7
4 объекта найдено
Вилла в Pozzarello, Италия
Вилла
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
$2,71 млн
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Вилла 6 комнат в Гроссето, Италия
Вилла 6 комнат
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Villa Jenny a Cala Piccola Вилла в Монте-Арджентарио расположена в престижном частной рез…
$2,27 млн
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Вилла в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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$1,13 млн
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Дом 4 комнаты в Гаворрано, Италия
Дом 4 комнаты
Гаворрано, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$130,783
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с террасой
Недорогая
Элитная
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