ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Гроссето
Виллы
Виллы в Гроссето, Италия
Вилла
Очистить
16 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 спален
Orbetello, Италия
6
792 м²
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
€2,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5
280 м²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
6
500 м²
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
€10,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Manciano, Италия
4
270 м²
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой деревушке, в самом сердце тосканской …
€960,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
6
240 м²
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
€1,65 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 8 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
8
300 м²
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Новая двухуровневая вилла в компле…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 комнат с подвалом
Castiglione della Pescaia, Италия
5
100 м²
Castiglione della Pescaia Riva del Sole Кастильоне-делла-Пеская Двухуровневая отдельно сто…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 комнат с сауной
Castiglione della Pescaia, Италия
5
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Вилла с большим парком и видом на море Вилл…
€1,38 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 комнат
Pozzarello, Италия
8
250 м²
Тоскана Гроссето Анседония Монте Арджентарио Двухуровневая вилла с п…
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 комнат
Pozzarello, Италия
6
240 м²
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио Вилла с красивым садом и удивительным видом…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 комнат с подвалом
Гроссето, Италия
8
Кастильоне- делла -Пеская Двухуровневая вилла в сосновой роще в 200м от пляжа 2 большие спа…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Porto Santo Stefano, Италия
3
3
198 м²
Поделиться с друзьями
€1,000,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Pozzarello, Италия
5
7
360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
€2,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Castiglione della Pescaia, Италия
5
5
200 м²
Поделиться с друзьями
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Гроссето, Италия
6
740 м²
Красивая вилла расположена в живописной окрестности, на границе между городами Гроссето и Ма…
€8,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Гроссето, Италия
4
265 м²
Прекрасная вилла находится в Сатурнии, Тоскана. Город знаменит своей уникальной красотой и л…
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Гроссето, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL