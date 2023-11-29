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Дома в Гроссето, Италия

виллы
16
17 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 5
Площадь 280 м²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален в Orbetello, Италия
Вилла 5 спален
Orbetello, Италия
Комнаты 6
Площадь 792 м²
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
€2,35 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
€10,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Manciano, Италия
Вилла 3 спальни
Manciano, Италия
Комнаты 4
Площадь 270 м²
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой  деревушке,  в самом сердце тосканской …
€960,000
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Вилла 5 спален в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
€1,65 млн
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Вилла 8 комнат с подвалом в Гроссето, Италия
Вилла 8 комнат с подвалом
Гроссето, Италия
Комнаты 8
Кастильоне- делла -Пеская Двухуровневая вилла в сосновой роще в 200м от пляжа 2 большие спа…
€1,60 млн
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Вилла 6 комнат в Pozzarello, Италия
Вилла 6 комнат
Pozzarello, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио   Вилла с красивым садом и удивительным видом…
€1,60 млн
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Вилла 8 комнат в Pozzarello, Италия
Вилла 8 комнат
Pozzarello, Италия
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Тоскана Гроссето Анседония  Монте  Арджентарио Двухуровневая вилла с п…
€2,00 млн
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Вилла 5 комнат с сауной в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 комнат с сауной
Castiglione della Pescaia, Италия
Комнаты 5
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Вилла  с большим парком и видом на море Вилл…
€1,38 млн
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Вилла 5 комнат с подвалом в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 комнат с подвалом
Castiglione della Pescaia, Италия
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Castiglione della Pescaia Riva del Sole Кастильоне-делла-Пеская Двухуровневая отдельно сто…
€1,50 млн
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Вилла 8 комнат в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 8 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Новая  двухуровневая  вилла в компле…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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€1,000,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Pozzarello, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
€2,40 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Castiglione della Pescaia, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
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€1,25 млн
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Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом в Фоллоника, Италия
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом
Фоллоника, Италия
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Старинный дом расположен в 2 км от моря неподалёку от Сан Винченцо, Тоскана. Вилла недавно б…
€1,30 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Гроссето, Италия
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Гроссето, Италия
Количество спален 6
Площадь 740 м²
Красивая вилла расположена в живописной окрестности, на границе между городами Гроссето и Ма…
€8,00 млн
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Гроссето, Италия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Гроссето, Италия
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Прекрасная вилла находится в Сатурнии, Тоскана. Город знаменит своей уникальной красотой и л…
€2,00 млн
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Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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