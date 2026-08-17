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Виллы в Эйлате, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Эйлат, Израиль
Вилла 4 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
ВИЛЛА ИЛИ ПИД в Вода доступна для отдыха и вечеринок с частным бассейном и 4 комнатами в Ган…
$1,352
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Параметры недвижимости в Эйлате, Израиль

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