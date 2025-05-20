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Виллы в Центральном округе, Израиль

Кфар-Йона
4
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7 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Кфар-Йона, Израиль
Вилла 6 комнат
Кфар-Йона, Израиль
Число комнат 6
Площадь 228 м²
KFAR YONA WEST QUARTIER - FOR SALE - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ MAGNIFIC Maison de 6 PIECES. 228 M2…
$1,40 млн
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Вилла 6 комнат в Кфар-Йона, Израиль
Вилла 6 комнат
Кфар-Йона, Израиль
Число комнат 6
Площадь 270 м²
KFAR YONA QUARTIER SARONA - FOR SALE - MAGNIFIC HOUSE (альбом) Дом 270M2 HABITABLE Клэйр и …
$1,71 млн
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Вилла 6 комнат в Кфар-Йона, Израиль
Вилла 6 комнат
Кфар-Йона, Израиль
Число комнат 6
Площадь 185 м²
KFAR YONA NAHALIM QUARTIER - FOR SALE - HOUSE 6 PARTS Дом в прекрасном государстве В нахали…
$1,24 млн
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Вилла 8 комнат в Кфар Йона, Израиль
Вилла 8 комнат
Кфар Йона, Израиль
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Дом с физиономией Включая большую солиду с отдельными предприятиями. Гранд-Хайт в PPLAFOND в…
$1,83 млн
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Вилла 5 комнат в Кфар-Йона, Израиль
Вилла 5 комнат
Кфар-Йона, Израиль
Число комнат 5
Площадь 270 м²
KFAR YONA - FOR SALE - WEST QUARTIER Индивидуальный дом качества Год строительства 2015 270…
$1,40 млн
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Вилла 8 комнат в Кфар Йона, Израиль
Вилла 8 комнат
Кфар Йона, Израиль
Число комнат 8
Площадь 300 м²
МАГНИФИЧЕСКИЙ ДОМ, расположенный в КФАР-ЙОНА-Уэст-Квартер Гранд-пространство и основные напр…
$1,97 млн
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Вилла 5 комнат в Эвен-Йехуда, Израиль
Вилла 5 комнат
Эвен-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 688 м²
вилла в иешув пивном ганиме между Ашкелоном и Ашдодом построена 184 сад 504
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Центральном округе, Израиль

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