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Виллы в Иерусалим, Израиль

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars в Иерусалим, Израиль
Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
€1,88 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
МОШАВ ШОРЕШ КРАСИВЫЙ ЧАСТНЫЙ ВИЛЛА На улице Хашейзаф на участке 555 кв.м., 3 этажей на площа…
€1,87 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная вилла в Малче, улица Хааяль. 7 комнаты, 260 кв. архитектурно разработанный в окруж…
€2,46 млн
в месяц
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Великолепная вилла на улице Йехошафат, красивая, зеленая и тихая, в нескольких минутах от Эм…
€5,37 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Иерусалим, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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