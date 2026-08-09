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Виллы в Иерусалиме, Израиль

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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Источник: J1 Район: Ramat Denya Роскошная вилла в аренду – отдых Красивая и просторная частн…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 7 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 7
Площадь 268 м²
Исключительная недвижимость редкой красоты, впервые выставленная на продажу. В самом сердце…
$3,33 млн
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Вилла 9 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 9 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 9
Площадь 517 м²
Индивидуальный дом в самом сердце Иерусалима, расположенный в очень престижном районе 9 штук…
$15,32 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Превосходная вилла в центре Гиват Хамбатара, 350 м2 построено, 400 м2 земли, огромный внутре…
$5,34 млн
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