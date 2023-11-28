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Виллы в Тель-Авив, Израиль

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
€12,22 млн
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Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тель-Авив, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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