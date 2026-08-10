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Виллы в Тель-Авивском округе, Израиль

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Тель-Авив
16
Тель-Авив
17
Герцлия
11
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30 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом 247 м2 на 2 уровнях. на участке 424 м2. Под ремонт. Большой потенциал. возможность расши…
$2,01 млн
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Вилла 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Расположенный в самом сердце Тель-Авива, 2,5 светлых и тихих номера с лифтом, в 2 минутах от…
$1,13 млн
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Вилла 10 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 10 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 10
Площадь 1 082 м²
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роск…
$15,74 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Бат-Ям, Израиль
Вилла
Бат-Ям, Израиль
Источник: BY 206 Новый проект на Бат-Яме всего в 10 минутах езды от Тель-Авива и в нескольки…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Частный дом площадью 160 м2 на 250 м2 земли. Бассейн и сад. Работы не планируется. Идеально …
$2,25 млн
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Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Идеально подходит для большой семьи! Расположен между Намаль Тель-Авивом и Базельским районо…
$2,30 млн
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Вилла 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 266 м²
Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи. В самом се…
$8,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
На улице Бограшова, в двух шагах от Дизенгоф Центра, в реновированном здании, 4-х комнатный …
$3,15 млн
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Ссылка TL 2438 Район в самом сердце Тель-Авива 100 м2 от моря Проект гарантирует высокое кач…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 118 м²
Современное здание рядом с парком Хайаркон 108м2 + балкон 10м2 5 элитных полностью меблирова…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Базель! Квартира Миклат (абри), расположенная между улицей Дизенгофф и Базельской улицей, от…
$1,45 млн
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Вилла 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Новая / роскошная вилла площадью 300 м2 + сад и спа Исключительное расположение Отличное кач…
$4,16 млн
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Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 149 м²
Красивый первый этаж в новом здании, расположенном между улицами Кикар Рабин и Блох. 4 номер…
$2,60 млн
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Вилла 5 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 5 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, …
$7,20 млн
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Вилла 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Продается - Квартира 2 номера во Флорентине / Неве Цедек - Тель-Авив Лайфлет 26 Расположен…
$1,07 млн
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Вилла 6 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 6 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Источник: HR 128 Район Херцелия Питуа Красивая современная вилла На тихой улице 400 м2 постр…
$7,16 млн
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Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный ду…
$3,50 млн
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Вилла 6 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Вилла 6 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 6
Площадь 230 м²
Ссылка: RG 106 Красивая вилла в Ramat Gan Район: Ramat Chen 6 штук Земля: 417 м2 Жилая площа…
$3,96 млн
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Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенци…
$2,23 млн
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Вилла 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в западной части Флоренции. Новое и качественное здание. Х…
$995,670
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26 млн
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05 млн
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 020 м²
1 gorgeous and huge home and a smaller home on a plot of land in the heart of Neve-Tzedek fo…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тель-Авивском округе, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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