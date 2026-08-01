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Виллы в Нетании, Израиль

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5 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Нетания, Израиль
Вилла 8 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 8
Площадь 300 м²
? Продается - Семейный дом с садом в Нетании Ищете дом, предлагающий красивые объемы и реал…
$1,80 млн
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Вилла 7 комнат в Нетания, Израиль
Вилла 7 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 7
Площадь 320 м²
Аутентичный дом на продажу в Нетании, на тихой и зеленой улице недалеко от улицы Шарет на се…
$2,45 млн
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Вилла 5 комнат в Нетания, Израиль
Вилла 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 264 м²
Этот дом не всем подойдет. Идеально подходит для тех, кто ищет настоящий дом, тёплую и споко…
$2,45 млн
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OkeaskOkeask
Вилла 5 комнат в Нетания, Израиль
Вилла 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 195 м²
Дом NAT600 на 2 этажах - 5 комнат - жилая площадь 195 м2 + сад 106 м2 Возможность построить …
$2,58 млн
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Вилла 7 комнат в Нетания, Израиль
Вилла 7 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Перед пляжным спуском – новый дом застройщика. Бассейн и лифт в резиденции. 7 комнат с 4 ван…
$4,64 млн
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