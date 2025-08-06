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Виллы в Раанане, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Хорошая квартира с 5 номерами с террасой на юг. возле колледжа и лицея Островского. Новое зд…
$1,21 млн
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Параметры недвижимости в Раанане, Израиль

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