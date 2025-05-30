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Виллы в Ашдоде, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 233 м²
Красивый дуплекс в очень хорошем состоянии, красивая терраса
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Ашдоде, Израиль

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