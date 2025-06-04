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Виллы в Хадере, Израиль

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6 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Bzh Удивительный новый дом, «La Maison Blanche», в жилом районе Бейт Элиэзер! RE/Max Hadera …
$1,39 млн
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Вилла 8 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 8 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 8
Площадь 370 м²
Эксклюзивно RE/MAX Hadera представляет вам в категории «КОЛЛЕКЦИЯ» великолепную 8-комнатную …
$2,22 млн
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Вилла 6 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 300 м²
БЖ Мечтаете о загородном доме в Израиле? RE/MAX Hadera представляет вас эксклюзивно, на лучш…
$1,54 млн
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Вилла 5 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
БЖ Представьте, что вы встаете утром, пьете кофе, ощущая ветерок моря на лице, в нескольких …
$2,02 млн
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Вилла 7 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 7 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 7
Площадь 200 м²
БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera эксклюзивно представляет Вам на продажу новый и просто…
$1,14 млн
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Вилла 6 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 260 м²
БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera эксклюзивно представляет вам в категории «КОЛЛЕКЦИЯ» в…
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Хадере, Израиль

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