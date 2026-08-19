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Виллы в Герцлии, Израиль

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11 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом 247 м2 на 2 уровнях. на участке 424 м2. Под ремонт. Большой потенциал. возможность расши…
$2,01 млн
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Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенци…
$2,25 млн
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Вилла 10 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 10 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 10
Площадь 1 082 м²
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роск…
$15,74 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 5 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 5 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, …
$7,20 млн
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Вилла 6 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 6 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Источник: HR 128 Район Херцелия Питуа Красивая современная вилла На тихой улице 400 м2 постр…
$7,25 млн
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
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