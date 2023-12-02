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Виллы в Герцлия, Израиль

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
в месяц
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