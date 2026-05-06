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Жилой квартал A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

Хадера, Израиль
от
$762,570
12.08.2026
$762,570
11.08.2026
$764,860
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11
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ID: 39812
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
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Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру, просторную, тщательно обслуживаемую и идеально оформленную для комфортной и качественной семейной жизни. ✨ Около 125 м2 жилой площади ✨ Расположен на 4-м этаже из 8 ✨ Открытый вид ✨ Красивая терраса около 12 м2 ✨ Современная и полностью оборудованная кухня, изготовленная плотником ✨ Мастер-люкс с большим гардеробом ✨ 2 ванные комнаты и 2 туалета ✨ Главная Автоматизация / Интеллектуальная система электроснабжения ✨ Потолочные встроенные динамики ✨ 2 частных парковочных места ✨ Частный погреб площадью около 8 м2, расположенный на уровне погребов ? Преимущества SOHO: ✔️ Современный и полностью оборудованный спортзал ✔️ Спортивная студия ✔️ Коммерческий центр непосредственно в комплексе ✔️ Супермаркет ✔️ Много магазинов и услуг поблизости ? Исключительная среда обитания, идеально подходит для семьи, которая ищет комфорт, практичность, роскошь и истинное качество жизни, со всеми необходимыми услугами в пределах досягаемости. ? Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами сейчас.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал A vendre residence soho complexe prestigieux by towers
Хадера, Израиль
от
$762,570
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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