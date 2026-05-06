Жилой квартал A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру, просторную, тщательно обслуживаемую и идеально оформленную для комфортной и качественной семейной жизни. ✨ Около 125 м2 жилой площади ✨ Расположен на 4-м этаже из 8 ✨ Открытый вид ✨ Красивая терраса около 12 м2 ✨ Современная и полностью оборудованная кухня, изготовленная плотником ✨ Мастер-люкс с большим гардеробом ✨ 2 ванные комнаты и 2 туалета ✨ Главная Автоматизация / Интеллектуальная система электроснабжения ✨ Потолочные встроенные динамики ✨ 2 частных парковочных места ✨ Частный погреб площадью около 8 м2, расположенный на уровне погребов ? Преимущества SOHO: ✔️ Современный и полностью оборудованный спортзал ✔️ Спортивная студия ✔️ Коммерческий центр непосредственно в комплексе ✔️ Супермаркет ✔️ Много магазинов и услуг поблизости ? Исключительная среда обитания, идеально подходит для семьи, которая ищет комфорт, практичность, роскошь и истинное качество жизни, со всеми необходимыми услугами в пределах досягаемости. ? Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами сейчас.