Жилой квартал A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру, просторную, тщательно обслуживаемую и идеально оформленную для комфортной и качественной семейной жизни.
✨ Около 125 м2 жилой площади
✨ Расположен на 4-м этаже из 8
✨ Открытый вид
✨ Красивая терраса около 12 м2
✨ Современная и полностью оборудованная кухня, изготовленная плотником
✨ Мастер-люкс с большим гардеробом
✨ 2 ванные комнаты и 2 туалета
✨ Главная Автоматизация / Интеллектуальная система электроснабжения
✨ Потолочные встроенные динамики
✨ 2 частных парковочных места
✨ Частный погреб площадью около 8 м2, расположенный на уровне погребов
? Преимущества SOHO:
✔️ Современный и полностью оборудованный спортзал
✔️ Спортивная студия
✔️ Коммерческий центр непосредственно в комплексе
✔️ Супермаркет
✔️ Много магазинов и услуг поблизости
? Исключительная среда обитания, идеально подходит для семьи, которая ищет комфорт, практичность, роскошь и истинное качество жизни, со всеми необходимыми услугами в пределах досягаемости.
? Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами сейчас.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно