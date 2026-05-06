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Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

Раанана, Израиль
от
$4,23 млн
;
9
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ID: 39607
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    ХаОрен

О комплексе

Перевод
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Ссылка: RN 107 Район: Кирьят Ганим, самый оживленный район Раананы, на границе Герцлии Тихий, зеленый и жилой район, у входа в полосу без выхода Рядом с общественным транспортом, автобусным и железнодорожным вокзалом Ра Недалеко от lev hapark, торговый центр с супермаркетами, аптекой, кинотеатром, спортзалом и ресторанами. Много синагог. Красивая вилла 8 номеров на 4 уровнях, включая подвал Жилая площадь 402 м2 Земля 350 м2 Сад с частным бассейном 35 м2 Центральный кондиционер Яркий дом: Провансальный стиль, дизайн от архитектора Описание виллы: 4 мастер-люкса на верхних этажах с ванной комнатой и встроенной мебелью, на первом этаже (100 м2): 1 большая гостиная с топливным камином, американская кухня марки Regba, столовая, ТВ-зал Снаружи: большая терраса с бассейном и кованая железная пергола И еще в синтетическом газоне с барбекю В подвале, прачечной и гостевых туалетах В подвале: домашний кинотеатр, 1 большой двойной стол, мамад и еще одна спальня, ванная комната, кухонька, хранилище Мраморный пол почти везде, ламинированный / стратифицированный паркет в комнатах Зарядка электромобиля

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana
Раанана, Израиль
от
$4,23 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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