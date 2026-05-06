Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

Ссылка: RN 107 Район: Кирьят Ганим, самый оживленный район Раананы, на границе Герцлии Тихий, зеленый и жилой район, у входа в полосу без выхода Рядом с общественным транспортом, автобусным и железнодорожным вокзалом Ра Недалеко от lev hapark, торговый центр с супермаркетами, аптекой, кинотеатром, спортзалом и ресторанами. Много синагог. Красивая вилла 8 номеров на 4 уровнях, включая подвал Жилая площадь 402 м2 Земля 350 м2 Сад с частным бассейном 35 м2 Центральный кондиционер Яркий дом: Провансальный стиль, дизайн от архитектора Описание виллы: 4 мастер-люкса на верхних этажах с ванной комнатой и встроенной мебелью, на первом этаже (100 м2): 1 большая гостиная с топливным камином, американская кухня марки Regba, столовая, ТВ-зал Снаружи: большая терраса с бассейном и кованая железная пергола И еще в синтетическом газоне с барбекю В подвале, прачечной и гостевых туалетах В подвале: домашний кинотеатр, 1 большой двойной стол, мамад и еще одна спальня, ванная комната, кухонька, хранилище Мраморный пол почти везде, ламинированный / стратифицированный паркет в комнатах Зарядка электромобиля