Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

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Ссылка: RN 107
Район: Кирьят Ганим, самый оживленный район Раананы, на границе Герцлии
Тихий, зеленый и жилой район, у входа в полосу без выхода
Рядом с общественным транспортом, автобусным и железнодорожным вокзалом Ра
Недалеко от lev hapark, торговый центр с супермаркетами, аптекой, кинотеатром, спортзалом и ресторанами.
Много синагог.
Красивая вилла 8 номеров на 4 уровнях, включая подвал
Жилая площадь 402 м2
Земля 350 м2
Сад с частным бассейном 35 м2
Центральный кондиционер
Яркий дом: Провансальный стиль, дизайн от архитектора
Описание виллы: 4 мастер-люкса на верхних этажах с ванной комнатой и встроенной мебелью, на первом этаже (100 м2): 1 большая гостиная с топливным камином, американская кухня марки Regba, столовая, ТВ-зал
Снаружи: большая терраса с бассейном и кованая железная пергола
И еще в синтетическом газоне с барбекю
В подвале, прачечной и гостевых туалетах
В подвале: домашний кинотеатр, 1 большой двойной стол, мамад и еще одна спальня, ванная комната, кухонька, хранилище
Мраморный пол почти везде, ламинированный / стратифицированный паркет в комнатах
Зарядка электромобиля
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
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