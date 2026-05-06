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Жилой квартал A ne pas manquer mini penthouse 3 pieces avec piscine privee et terrasse aquarelle ganim bet

Эйлат, Израиль
от
$2,296
;
11
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ID: 39617
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат

О комплексе

Перевод
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Превосходная 3-комнатная квартира на первом этаже с частным бассейном и террасой, расположенная в акварельном районе Ганим Бет. Красивые объемы: гостиная, столовая и небольшой бар, главная спальня и открытая гостиная. Терраса с зоной отдыха с видом на свой частный бассейн. Любопытное воздержание. Доступен полностью меблированный. Цена аренды без учета сборов. Запрошенные меры предосторожности, поручители и гарантии. Доступно с 15-04-2026.

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал A ne pas manquer mini penthouse 3 pieces avec piscine privee et terrasse aquarelle ganim bet
Эйлат, Израиль
от
$2,296
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