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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,01 млн
;
11
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ID: 38272
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

Перевод
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Эксклюзив - район Неве Хадарим, Ришон ЛеЦион, улица Гринспен. Продается: просторная и светлая квартира в 5,5 номеров. Жилая площадь 132 м2 + 2 мирапсета (солнечный балкон) по 7 м2 каждый. ✅ 4-й этаж из 9 ✅ Двойная ориентация – Юг и Восток ✅ 2 туалета и 2 душевых ✅ 2 отдельных парковочных места, зарегистрированных в Табу ✅ Безопасная комната (Safe Room) ✅ 7 м2 погреб в Табу на первом этаже ✅ Апартаменты полностью отремонтированы за последние 4 года: душевые, плиточные полы, новая кухня и высококлассная столярная ✅ Комфортабельный и просторный мастер-люкс + балкон 7 м2 ✅ Хорошо сохранившееся здание, недавно отремонтированный фасад, современный входной зал и перекрашенный внешний вид ✅ Идеальное расположение – рядом со школами, парками, школами, детскими садами, загородным клубом, синагогами и многим другим ? Цена продажи: 3 090 000 ✨ Идеальная квартира для семьи, которая ищет качество жизни, пространство и открытый вид

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,01 млн
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