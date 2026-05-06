Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

Эксклюзив - район Неве Хадарим, Ришон ЛеЦион, улица Гринспен. Продается: просторная и светлая квартира в 5,5 номеров. Жилая площадь 132 м2 + 2 мирапсета (солнечный балкон) по 7 м2 каждый. ✅ 4-й этаж из 9 ✅ Двойная ориентация – Юг и Восток ✅ 2 туалета и 2 душевых ✅ 2 отдельных парковочных места, зарегистрированных в Табу ✅ Безопасная комната (Safe Room) ✅ 7 м2 погреб в Табу на первом этаже ✅ Апартаменты полностью отремонтированы за последние 4 года: душевые, плиточные полы, новая кухня и высококлассная столярная ✅ Комфортабельный и просторный мастер-люкс + балкон 7 м2 ✅ Хорошо сохранившееся здание, недавно отремонтированный фасад, современный входной зал и перекрашенный внешний вид ✅ Идеальное расположение – рядом со школами, парками, школами, детскими садами, загородным клубом, синагогами и многим другим ? Цена продажи: 3 090 000 ✨ Идеальная квартира для семьи, которая ищет качество жизни, пространство и открытый вид