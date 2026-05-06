Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

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Эксклюзив - район Неве Хадарим, Ришон ЛеЦион, улица Гринспен.
Продается: просторная и светлая квартира в 5,5 номеров.
Жилая площадь 132 м2 + 2 мирапсета (солнечный балкон) по 7 м2 каждый.
✅ 4-й этаж из 9
✅ Двойная ориентация – Юг и Восток
✅ 2 туалета и 2 душевых
✅ 2 отдельных парковочных места, зарегистрированных в Табу
✅ Безопасная комната (Safe Room)
✅ 7 м2 погреб в Табу на первом этаже
✅ Апартаменты полностью отремонтированы за последние 4 года: душевые, плиточные полы, новая кухня и высококлассная столярная
✅ Комфортабельный и просторный мастер-люкс + балкон 7 м2
✅ Хорошо сохранившееся здание, недавно отремонтированный фасад, современный входной зал и перекрашенный внешний вид
✅ Идеальное расположение – рядом со школами, парками, школами, детскими садами, загородным клубом, синагогами и многим другим
? Цена продажи: 3 090 000
✨ Идеальная квартира для семьи, которая ищет качество жизни, пространство и открытый вид
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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