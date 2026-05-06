Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

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Эксклюзивная распродажа – самый красивый и впечатляющий пентхаус в популярном районе Кацнельсон в Ришон-Ле-Цион!
? Пентхаус 5 номеров на одном уровне, полностью отремонтирован
? Здание 2014 года (за исключением Тама 38)
? Площадь поверхности недвижимости - 153 м2 построено
? Мирпесет (солнечная терраса) 37 м2
? Дополнительные права на строительство 40 м2 на крыше (права уже оплачены) и возможность террасы на крыше 110 м2
? Добро занимает весь этаж в одиночку, без соседей.
? 4 руководящие принципы
? Строительный цех - только 9 жителей
? лифт
? Парковка зарегистрирована в Табу (земельный регистр)?
? Grand Mamad (Безопасная комната)
? Полная реконструкция роскошного гостиничного уровня
? Двухместная ванная комната и ванная комната для оптимального комфорта
? Кухня премиум-класса Kamila
? Паркет в реальном дубе по всей квартире
? Большой 3-метровый центральный остров с местом для хранения и размещения 6 человек
? Все печь лакированные двери - ширина и высота выше стандарта (90×230)
? Исключительное расположение в самом сердце района Кацнельсон – рядом со всем: школами, общественным транспортом, городскими выходами, улицей Ротшильда, медицинским страхованием, ресторанами, кафе, домом культуры и многим другим
? Цена продажи - NIS 4 750 000
? Очень редкие и исключительные – В Кацнельсоне таких квартир нет!
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
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