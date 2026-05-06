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Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,56 млн
;
11
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ID: 38276
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

Перевод
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Эксклюзивная распродажа – самый красивый и впечатляющий пентхаус в популярном районе Кацнельсон в Ришон-Ле-Цион! ? Пентхаус 5 номеров на одном уровне, полностью отремонтирован ? Здание 2014 года (за исключением Тама 38) ? Площадь поверхности недвижимости - 153 м2 построено ? Мирпесет (солнечная терраса) 37 м2 ? Дополнительные права на строительство 40 м2 на крыше (права уже оплачены) и возможность террасы на крыше 110 м2 ? Добро занимает весь этаж в одиночку, без соседей. ? 4 руководящие принципы ? Строительный цех - только 9 жителей ? лифт ? Парковка зарегистрирована в Табу (земельный регистр)? ? Grand Mamad (Безопасная комната) ? Полная реконструкция роскошного гостиничного уровня ? Двухместная ванная комната и ванная комната для оптимального комфорта ? Кухня премиум-класса Kamila ? Паркет в реальном дубе по всей квартире ? Большой 3-метровый центральный остров с местом для хранения и размещения 6 человек ? Все печь лакированные двери - ширина и высота выше стандарта (90×230) ? Исключительное расположение в самом сердце района Кацнельсон – рядом со всем: школами, общественным транспортом, городскими выходами, улицей Ротшильда, медицинским страхованием, ресторанами, кафе, домом культуры и многим другим ? Цена продажи - NIS 4 750 000 ? Очень редкие и исключительные – В Кацнельсоне таких квартир нет!

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
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Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,56 млн
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