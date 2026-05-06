Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

Эксклюзивная распродажа – самый красивый и впечатляющий пентхаус в популярном районе Кацнельсон в Ришон-Ле-Цион! ? Пентхаус 5 номеров на одном уровне, полностью отремонтирован ? Здание 2014 года (за исключением Тама 38) ? Площадь поверхности недвижимости - 153 м2 построено ? Мирпесет (солнечная терраса) 37 м2 ? Дополнительные права на строительство 40 м2 на крыше (права уже оплачены) и возможность террасы на крыше 110 м2 ? Добро занимает весь этаж в одиночку, без соседей. ? 4 руководящие принципы ? Строительный цех - только 9 жителей ? лифт ? Парковка зарегистрирована в Табу (земельный регистр)? ? Grand Mamad (Безопасная комната) ? Полная реконструкция роскошного гостиничного уровня ? Двухместная ванная комната и ванная комната для оптимального комфорта ? Кухня премиум-класса Kamila ? Паркет в реальном дубе по всей квартире ? Большой 3-метровый центральный остров с местом для хранения и размещения 6 человек ? Все печь лакированные двери - ширина и высота выше стандарта (90×230) ? Исключительное расположение в самом сердце района Кацнельсон – рядом со всем: школами, общественным транспортом, городскими выходами, улицей Ротшильда, медицинским страхованием, ресторанами, кафе, домом культуры и многим другим ? Цена продажи - NIS 4 750 000 ? Очень редкие и исключительные – В Кацнельсоне таких квартир нет!