  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
;
10
ID: 33981
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

исключительно для продажи, Рядом с площадью Рабина и бульваром Хань 44 улица Ибн Габирол В безопасном здании с дигикодом и системой сигнализации На 3-м этаже, тихо и приятно Просторная 2 спальня отремонтированная квартира + солнечная терраса 68 м2 + 5 м2 терраса Просторная спальня, гардеробная, частные шкафы и много места для хранения. Апартаменты Superbement обновляют дубовым паркетом Гости WC в дополнение к ванной В настоящее время арендованный

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

