Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

исключительно для продажи, Рядом с площадью Рабина и бульваром Хань 44 улица Ибн Габирол В безопасном здании с дигикодом и системой сигнализации На 3-м этаже, тихо и приятно Просторная 2 спальня отремонтированная квартира + солнечная терраса 68 м2 + 5 м2 терраса Просторная спальня, гардеробная, частные шкафы и много места для хранения. Апартаменты Superbement обновляют дубовым паркетом Гости WC в дополнение к ванной В настоящее время арендованный