  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Нетания, Израиль
от
$956,175
;
9
ID: 33718
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

