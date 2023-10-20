  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$2,63 млн
;
4
ID: 33621
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей DUPLEX 6 номеров 161м2 + 2 террасы 56 и 40м2, этажи 6 и 7, 2 парковки и 1 подвал : Проект действительного разрешения Банковская гарантия Планируемая доставка: начало 2028 года

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$2,63 млн
