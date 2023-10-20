Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Раанана - район Неве Земер,
Высокий уровень качества
Новый проект в одном из самых востребованных районов Раананы!
В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей
DUPLEX 6 номеров 161м2 + 2 террасы 56 и 40м2, этажи 6 и 7, 2 парковки и 1 подвал
:
Проект действительного разрешения
Банковская гарантия
Планируемая доставка: начало 2028 года
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
