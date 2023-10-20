  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove

Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove

Раанана, Израиль
$1,12 млн
6
ID: 33478
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Очень красивая квартира в центре Раананы. Бар Илан Стрит. Идеальное место. Рядом со всеми магазинами и транспортом. Очень просторно. 130 м2 нетто. преимущество 2 небольших террас. Мамад и парковка. Полностью обновлен. Инвестируйте.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации