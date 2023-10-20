Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Откройте для себя эту очаровательную 2,5-комнатную садовую квартиру, расположенную на 1-м этаже аутентичного арабского частного дома. Это уникальное свойство предлагает высокие потолки около 4,5 метров, создавая просторную и воздушную атмосферу. С площадью около 82 м2, балконом 5 м2 и частным внутренним двором 15 м2, эта квартира предлагает идеальный баланс между внутренней и наружной жизнью.
Расположенный в популярном районе немецкой колонии Иерусалима, этот район славится своим спокойствием, пышной зеленью и богатым историческим наследием. Район отличается своей эклектично-арабской архитектурой, характерной для сооружений конца 19-го века немецкими христианами движения тамплиеров.
Жители наслаждаются идеальной близостью к основным культурным и развлекательным центрам Иерусалима, включая роскошный отель Orient, театр Хана, кинотеатр, музей естественной истории и динамичный комплекс Hatahana. Кроме того, новый израильский железнодорожный вокзал в нескольких минутах ходьбы обеспечит удобный доступ к пунктам назначения по всей стране.
Иерусалим, Израиль
