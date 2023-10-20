  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 33599
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Откройте для себя эту очаровательную 2,5-комнатную садовую квартиру, расположенную на 1-м этаже аутентичного арабского частного дома. Это уникальное свойство предлагает высокие потолки около 4,5 метров, создавая просторную и воздушную атмосферу. С площадью около 82 м2, балконом 5 м2 и частным внутренним двором 15 м2, эта квартира предлагает идеальный баланс между внутренней и наружной жизнью. Расположенный в популярном районе немецкой колонии Иерусалима, этот район славится своим спокойствием, пышной зеленью и богатым историческим наследием. Район отличается своей эклектично-арабской архитектурой, характерной для сооружений конца 19-го века немецкими христианами движения тамплиеров. Жители наслаждаются идеальной близостью к основным культурным и развлекательным центрам Иерусалима, включая роскошный отель Orient, театр Хана, кинотеатр, музей естественной истории и динамичный комплекс Hatahana. Кроме того, новый израильский железнодорожный вокзал в нескольких минутах ходьбы обеспечит удобный доступ к пунктам назначения по всей стране.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Хадера, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал Netanya
Нетания, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Жилой квартал Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Иерусалим, Израиль
от
$2,665
В динамичном районе Талпиота, в центре делового центра Иерусалима, открыты современные офисы площадью 180 м2, разделенные на 7 независимых рабочих мест и большой конференц-зал. Расположенные на 1-м этаже с лифтом, эти номера также имеют собственный балкон. Идеально подходит для компании, ищу…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
в небольшом здании 4 этажа, дуплексный пентхаус площадью 138 м2 + терраса 48 м2, очень красивая фабрика, подвал и 2 парковочных места
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,19 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации