Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Откройте для себя эту очаровательную 2,5-комнатную садовую квартиру, расположенную на 1-м этаже аутентичного арабского частного дома. Это уникальное свойство предлагает высокие потолки около 4,5 метров, создавая просторную и воздушную атмосферу. С площадью около 82 м2, балконом 5 м2 и частным внутренним двором 15 м2, эта квартира предлагает идеальный баланс между внутренней и наружной жизнью. Расположенный в популярном районе немецкой колонии Иерусалима, этот район славится своим спокойствием, пышной зеленью и богатым историческим наследием. Район отличается своей эклектично-арабской архитектурой, характерной для сооружений конца 19-го века немецкими христианами движения тамплиеров. Жители наслаждаются идеальной близостью к основным культурным и развлекательным центрам Иерусалима, включая роскошный отель Orient, театр Хана, кинотеатр, музей естественной истории и динамичный комплекс Hatahana. Кроме того, новый израильский железнодорожный вокзал в нескольких минутах ходьбы обеспечит удобный доступ к пунктам назначения по всей стране.