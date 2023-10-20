  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

ID: 33490
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Français Français
Редкая на рынке: превосходная независимая вилла, построенная на участке площадью 315 м2, предлагающая жилую площадь 270 м2, расположенную на трех уровнях (недра, первый этаж и первый этаж). Он имеет большую яркую гостиную, просторную кухню, несколько комфортабельных комнат и красивые жилые зоны. Снаружи большая терраса с частным бассейном 8 метров на 3, а также частная парковка. Расположен в тихом и востребованном жилом районе, всего в нескольких минутах езды от пляжа, магазинов и главных осей города. Исключительная цена, значительно ниже рыночной (семейная причина): всего 7 100 000 (около 1,8 миллиона евро). Редкая возможность не упустить возможность жить или инвестировать в качественную среду в Ашдоде.

Местонахождение на карте

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации