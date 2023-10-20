Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Редкая на рынке: превосходная независимая вилла, построенная на участке площадью 315 м2, предлагающая жилую площадь 270 м2, расположенную на трех уровнях (недра, первый этаж и первый этаж).
Он имеет большую яркую гостиную, просторную кухню, несколько комфортабельных комнат и красивые жилые зоны. Снаружи большая терраса с частным бассейном 8 метров на 3, а также частная парковка.
Расположен в тихом и востребованном жилом районе, всего в нескольких минутах езды от пляжа, магазинов и главных осей города.
Исключительная цена, значительно ниже рыночной (семейная причина): всего 7 100 000 (около 1,8 миллиона евро).
Редкая возможность не упустить возможность жить или инвестировать в качественную среду в Ашдоде.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно