  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux

Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux

Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
9
ID: 33447
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Красивая квартира, расположенная на 15 этаже. Потрясающий вид на весь Тель-Авив и море. Декоратор интерьера. Бассейн, спортзал и терраса на 48-м этаже. В квартире 2 спальни плюс мамочка превращается в раздевалку. гостиная, столовая и кухня в мягких и приятных оттенках. терраса 22 м2 с открытой кухней парковка и подвал

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
