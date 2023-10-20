Жилой квартал Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

БЖ Новые возможности: Семейный дом с щедрыми объемами по невероятной цене! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет просторный дом с приятным садом в районе Ниссан, тихий и по достоинству оцененный франкоязычными семьями! Его активы: - Дом 5,5 комнат площадью 165 м2, - Поле 250 м2, - Большая приемная, - Безопасная комната на первом этаже, - 3 дополнительные спальни с красивыми объемами наверху, - Одежда и прачечная, - Парковка, - титул, зарегистрированный в кадастре, - Традиционный район рядом с синагогами и школами, - Рядом с автомагистралями маршруты 6, 9 и 20 минут на машине от моря. Красивый дом с садом и солнечной террасой! Зеленая окружающая среда, убежище мира для спокойной семейной жизни. Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736