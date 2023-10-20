  1. Realting.com
  Израиль
  Хадера
  Жилой квартал Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Жилой квартал Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Хадера, Израиль
от
$1,06 млн
;
10
ID: 33531
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Хайфский округ
  Район
    Hadera Subdistrict
  Город
    Хадера

О комплексе

БЖ Новые возможности: Семейный дом с щедрыми объемами по невероятной цене! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет просторный дом с приятным садом в районе Ниссан, тихий и по достоинству оцененный франкоязычными семьями! Его активы: - Дом 5,5 комнат площадью 165 м2, - Поле 250 м2, - Большая приемная, - Безопасная комната на первом этаже, - 3 дополнительные спальни с красивыми объемами наверху, - Одежда и прачечная, - Парковка, - титул, зарегистрированный в кадастре, - Традиционный район рядом с синагогами и школами, - Рядом с автомагистралями маршруты 6, 9 и 20 минут на машине от моря. Красивый дом с садом и солнечной террасой! Зеленая окружающая среда, убежище мира для спокойной семейной жизни. Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
