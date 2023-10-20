Жилой квартал Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Новые возможности: Семейный дом с щедрыми объемами по невероятной цене!
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет просторный дом с приятным садом в районе Ниссан, тихий и по достоинству оцененный франкоязычными семьями!
Его активы:
- Дом 5,5 комнат площадью 165 м2,
- Поле 250 м2,
- Большая приемная,
- Безопасная комната на первом этаже,
- 3 дополнительные спальни с красивыми объемами наверху,
- Одежда и прачечная,
- Парковка,
- титул, зарегистрированный в кадастре,
- Традиционный район рядом с синагогами и школами,
- Рядом с автомагистралями маршруты 6, 9 и 20 минут на машине от моря.
Красивый дом с садом и солнечной террасой!
Зеленая окружающая среда, убежище мира для спокойной семейной жизни.
Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Профессиональная лицензия 313736
Хадера, Израиль
