Жилой квартал Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

  2. Израиль
  3. Ашдод
  Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$752,400
;
8
ID: 33509
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Расположенная на «Моше Даян» лицом к парку «Ашдод Ям» и морю, квартира особенно просторная и прозрачная. Очень востребованное месторасположение, редкий продукт, имеет 2 ступени от всех: Город, Марина, море, магазины, транспортные средства...

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
